«Барса» сыграет с «Баварией» в 1/4 финала ЛЧ, РПЛ вернулась, «Ювентус» уволил Сарри и назначил Пирло и другие новости утра

1. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» дома разобралась с «Наполи» (3:1) и 13-й раз подряд вышла в 1/4 финала, обновив свой же рекорд. Месси снова феерил – забил, много обводил. Это все потому, что он спит на антикоронавирусном матрасе со специальными наночастицами?

Каталонцам предстоит сыграть с мощной «Баварией», катком прошедшейся по «Челси» и во втором матче (4:1) благодаря дублю Левандовского, догнать которого в гонке бомбардиров в этом сезоне, кажется, нереально. У команды из Мюнхена 18 побед подряд, а лондонцы 4-й раз подряд вылетели в 1/8 финала.

Определились все пары 1/4 финала. Велика вероятность, что будущим победителем турнира станет сильнейший клуб в паре «Барсы» и «Баварии». Так уже было три раза подряд, когда команды встречались в плей-офф.

2. Чемпионат России вернулся! ЦСКА без легионеров в составе победил «Химки» (2:0) в первом матче нового сезона. Хавбек Алан Дзагоев забил впервые с марта 2018 года и снова получил травму. Химчане проиграли 16-й матч в РПЛ подряд, 15-е поражение было 11 лет назад.

«Ростов» прервал серию из 6 матчей без побед в Премьер-лиге, выиграв у «Тамбова» (1:0) благодаря голу Павла Мамаева, ставшему для хавбека 50-м в карьере.

3. «Ювентус» уволил Маурицио Сарри после вылета из ЛЧ и назначил на пост главного тренера Андреа Пирло. Чемпион мира начинает карьеру тренера в 41 год.

4. «Локомотив» провел жесткую встречу с болельщиками на стадионе. Гендиректор Василий Кикнадзе отказался отвечать на вопрос о работе с болельщиками и пригрозил увести команду, а потом выдал: «То, что вы делаете, – позор. Я не уйду из «Локо». Не вы принимаете решение». Еще он высказался о трансферах: «Хотите, чтобы мы брали звезд из «Реала» и «Барсы»?» Смолов, Чорлука и Баринов укорили фанатов. А Юрия Семина не позвали на вручение медалей.

5. НХЛ. «Тампа» проиграла «Филадельфии», получившей первый посев в плей-офф на Востоке впервые с 2000 года. Теперь «Флайерс» сыграют в первом раунде с «Монреалем», а «молнии» – с победителем серии «Торонто» и «Коламбуса».

На Западе стали известны две пары - «Вегас» сойдется с «Чикаго», «Колорадо» – с «Аризоной».

6. Трансферы. Роналду останется в «Ювентусе». Черышев отклонил предложение клуба из Москвы. «Локомотив» подписал контракт на 4 года с белорусским форвардом Лисаковичем. Хорватский хавбек Моро проходит медосмотр в «Динамо». «ПСЖ» интересуется Винисиусом. «Спартаку» интересен опорник «Нанта» Абдулайе Туре.

7. В академии Евгения Плющенко новое пополнение – олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Ильиных присоединилась к команде тренеров. А вот олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова открыла свою школу фигурного катания в Москве.

8. НБА. «Финикс» одержал пятую победу подряд во встрече с «Майами», «Портленд» уступил «Клипперс» и другие результаты.

9. Гран-при 70-летия «Формулы-1». Боттас выиграл поул в квалификации, Хэмилтон – второй, Хюлькенберг – третий, Квят – 16-й.

10. UFC Fight Night 174. Льюис нокаутировал Олейника, Ахмедов проиграл Уайдману и другие результаты.

11. Wildberries стал спонсором ЦСКА. «Ростов» представил японца Хасимото видео в стиле фильма «Форсаж: Токийский дрифт».

12. НБА объявила претендентов на награды за сезон-2019/20. За приз MVP борются Яннис Адетокумбо, Джеймс Харден и Леброн Джеймс.

13. «Локомотив» дважды подряд обыграл СКА (6:2, 3:2) и выиграл Parimatch Sochi Hockey Open. «Сочи» пропустил 7 шайб от олимпийской сборной России U20.

14. 15-летний форвард «Чертаново» Сергей Пиняев сделал голевой пас во втором матче Олимп-ФНЛ подряд. Во 2-м туре «Спартак-2» и «Торпедо» сыграли вничью (1:1), «Крылья» уступили «Велесу» (1:3), «Оренбург» победил «Нефтехимик» (1:0), «Балтика» обыграла «Волгарь» (2:0).

15. Биатлонист Александр Логинов не сможет провести сбор в Болгарии из-за проблемы с визой. Тренер Касперович говорит: «Пробираться нелегальными путями никто не будет». Второй предсезонный сбор россиянин проведет в Сочи.

16. Конор Макгрегор сделал предложение своей девушке. Они с Ди вместе 12 лет, и у них двое детей.

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