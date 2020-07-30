Шамиль Газизов: «Спартак» будет самым сильным. Мы никого не боимся»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Шамиль Газизов Матч ТВ Футбол

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о том, как судейский скандал в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2) повлияет на команду.

– Вы сказали, что «Спартак» выступит с заявлением. Если коротко: что это за заявление, чего нам ждать?

– Надо ждать заявления ФК «Спартак».

– Имеет ли это заявление связь со словами Федуна по поводу снятия с чемпионата?

– Давайте не будем на этом концентрироваться. Мы выскажем свою позицию. Она, в принципе, уже высказана, но формулировку мы ей придадим.

– Что ждет «Спартак» в ближайшем будущем?

– Я уверен, что вот эти все ситуации, плохие моменты... Скажу банальные вещи: просто это нас сделает сильнее.

Мы будем лучшие, мы будем самые сильные. Я в это верю, и я в этом уверен. Встретимся на футболе.

– Обратитесь к тем, кто нас смотрит. Ваше пожелание болельщикам.

– Еще раз повторю, «Спартак» будет сильным. Он и сейчас сильный. Мы никого не боимся, мы движемся вперед. «Спартак» – чемпион! – сказал Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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«Спартаку» не надо сниматься. Это шанс Федуна решить проблемы с судейством

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45%
Шамиль Газизов
Не снимался бы, но и не рассчитывал бы на реформы. Отстранения судей достаточно
13%
Доменико Тедеско
Снимался бы, достало, уже ничего не поменять
42%
Леонид Федун

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