Организатор турнира об избиении судьи Широковым: «Хочу, чтобы дошло до полиции. Это отвратительно»

Организатор турнира среди любительских команд Герман «Эль Класико» Попков высказался о нападении экс-игрока сборной России Романа Широкова на судью во время матча Московского Кубка Селебрити.

«Это неприемлемо, отвратительно и ужасно. Очень странное поведение.

Куча людей видело это в прямом эфире, и все это с миллиона ракурсов. Причем это от людей, с кем мы всецело дружим. И произошло на пустом месте.

Был рядовой эпизод – спор Романа с главным арбитром, а потом пошло избиение.

Судьи сразу покинули поле. Скорая помощь заберет пострадавшего судью. Будем разбираться, заниматься здоровьем арбитров.

Как организатор, хотел бы, чтобы дело дошло до полиции. Это неприемлемо», – сказал Попков.

Роман Широков избил судью во время любительского матча. С арбитром работают врачи