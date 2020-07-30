«Динамо» выиграло 4 из 5 последних матчей РПЛ, общий счет – 7:1

В 1-м туре нового сезона РПЛ на выезде справилось с (2:0).

Московский клуб выиграл четыре из пяти последних матчей в Премьер-лиге.

В конце прошлого сезона команда тренера победила «Крылья Советов» (2:0), «Уфу» (1:0) и «Краснодар» (2:0) и уступила «Оренбургу» (0:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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