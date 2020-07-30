«Динамо» выиграло 4 из 5 последних матчей РПЛ, общий счет – 7:1

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Sports.ru Кирилл Новиков Футбол

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Динамо» на выезде справилось с «Уралом» (2:0). 

Московский клуб выиграл четыре из пяти последних матчей в Премьер-лиге.

В конце прошлого сезона команда тренера Кирилла Новикова победила «Крылья Советов» (2:0), «Уфу» (1:0) и «Краснодар» (2:0) и уступила «Оренбургу» (0:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Урал – Динамо 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
10 августа, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 38 Н`Жи, 0:2 – 59 Игбоун.
УралГодзюр, Кулаков, Ароян, Герасимов, Калинин, Аугустыняк, Егорычев (Шаболин, 77), Бавин (Емельянов, 62), Бикфалви, Араторе, Панюков (Караев, 71).
ДинамоШунин, Паршивлюк (Морозов, 77), Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин, Н`Жи (Слепов, 89), Шиманьски (Филипп, 72), Игбоун (Карапузов, 76), Комличенко (Грулев, 89).
Предупреждения:
Егорычев (22), Паршивлюк (48), Филипп (72), Ароян (77), Слепов (90), Араторе (90).

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