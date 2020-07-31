«Матч ТВ» опубликовал переговоры судьи Казарцева с видеорефери Еськовым

Телеканал «Матч ТВ» опубликовал переговоры судьи Василия Казарцева с видеорефери Алексеем Еськовым в моменте с назначением второго пенальти в ворота «Спартака» в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Казарцев несколько раз крикнул: «Проверим! Проверим!» и «Он бьет мяч, Жиго сбивает».
Еськов после переговоров сказал: «Василий, подтверждаю решение – продолжай игру».
Казарцев ответил: «Спасибо, давай».
Еськов: «Проверка завершена».
Руководитель проекта по внедрению системы ВАР в России Калошин пояснил, что IFAB разрешил в исключительном порядке опубликовать переговоры.
Нам показали переговоры с ВАР на «Спартак» – «Сочи», как мы и просили. Здесь можно послушать
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