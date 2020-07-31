«Матч ТВ» опубликовал переговоры судьи Казарцева с видеорефери Еськовым

Телеканал опубликовал переговоры судьи с видеорефери в моменте с назначением второго пенальти в ворота «Спартака» в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

Казарцев несколько раз крикнул: «Проверим! Проверим!» и «Он бьет мяч, Жиго сбивает».

Еськов после переговоров сказал: «Василий, подтверждаю решение – продолжай игру».

Казарцев ответил: «Спасибо, давай».

Еськов: «Проверка завершена».

Руководитель проекта по внедрению системы ВАР в России Калошин пояснил, что IFAB разрешил в исключительном порядке опубликовать переговоры.

Нам показали переговоры с ВАР на «Спартак» – «Сочи», как мы и просили. Здесь можно послушать

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