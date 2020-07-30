«Боруссия» объявила, что Санчо остается. Он продлил контракт до 2023-го год назад

Спортивный директор дортмундской рассказал, что полузащитник продолжит карьеру в клубе.

«Санчо входит в наши планы. Он будет выступать за нас в следующем сезоне.

Это окончательное решение. Думаю, это ответ на все ваши вопросы», – сказал Цорк.

«Прошлым летом мы изменили зарплату Джейдона в соответствии с тем, как росло качество его выступлений. Так что, считайте, мы уже тогда продлили его контракт до 2023 года», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Санчо мог стать футболистом , если бы манкунианцы согласились заплатить за него 120 миллионов евро.