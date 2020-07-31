Казарцев о видео пенальти в ворота «Спартака»: «Это не явная ошибка, как все говорят. Я не согласен»

Арбитр Василий Казарцев поделился мнением об эпизоде со вторым пенальти в ворота «Спартака» во вчерашнем матче 1-го тура .

– Я абсолютно понимаю мысли помощника [Еськова]. Увидел на повторе те элементы, о которых уже говорил: есть удар по воротам, есть движение ноги Жиго, есть контакт внизу.

Но единственное отличие от впечатлений, скажем, лайв на поле и от видеозаписи – интенсивность движения Жиго. Она была на самом деле не такая высокая, акцентированная, как я посчитал, находясь в той позиции.

Сегодня в медиа была фотография, где как раз момент контакта с попаданием ноги Жиго в ногу игрока Сочи. Если оценивать ту картинку, тоже есть элемент нарушения правил.

С точки зрения моего общего восприятия момента после взгляда вживую и после видеоповтора, основания есть как за назначение пенальти, так и за продолжение игры.

Я могу честно признаться, что, да, наверное, основания за продолжение игры по итогам просмотров со всех ракурсов, со всех сторон, их больше, но это не явная и очевидная ошибка, когда все говорят, что нет вообще шансов на назначение пенальти, нет оснований, а судья обязан был продолжить игру. Вот с этим я не согласен.

– Почему Еськов не отправил вас смотреть повтор?

– Все люди, которые интересуются футболом, должны хотя бы знать минимум системы протокола работы ВАР. Я понимаю Алексея. Я тоже работаю на системе.

Видеоарбитр должен быть абсолютно уверен в ошибке судьи в поле. Я объяснил Алексею, что был удар ноги Жиго по нападающему. Это произошло.

В этой ситуации Алексей по протоколу не мог отправлять меня смотреть повтор – это не явная и очевидная ошибка, – сказал Казарцев.

Спорные пенальти, из-за которых бесится «Спартак»: что было на самом деле? Кашшаи подтвердил, что второй – ошибка, судья Казарцев уже отстранен