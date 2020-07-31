Казарцев о пенальти в ворота «Спартака»: «Видел на поле, что есть основания. Уверенность была»

Арбитр Василий Казарцев прокомментировал эпизод с назначением второго пенальти в ворота «Спартака» во вчерашнем матче 1-го тура .

– Я находился неподалку от штрафной площади, и момент единоборства игрока «Сочи» и Жиго был для меня как на ладони.

Я понимаю всю отвественность своего решения, ключевого решения, в конце матча, тем более второго в ворота одной команды. Должен был принимать решение, если уверен в нем на 100%. У меня эта уверенность была.

Видно, что игрок «Сочи» первый на мяче, выигрывает единоборство, пробивает по воротам. А защитник «Спартака» Жиго своей правой ногой, продолжая ею движение вперед и не успевая к мячу, попадает в левую ногу нападающему «Сочи». Косвенный признак: ноги игрока «Сочи» уходят в правую сторону, корпус – в левую, все в такт удара ноги Жиго по ноге нападающего.

Да, момент, можно сказать, нетипичный, потому что многие думают, что игрок «Сочи» уже совершил удар, и все, что происходит дальше, не считается. Это не так. Действия защитника продолжают оцениваться арбитром на предмет нарушения правил. И по мне, были основания наказать Жиго за нарушение по неосторлжности. То, что я видел на поле, что сообщил помощнику по коммуникационной системе.

– Вы говорите, что основания были? Вы вступаете в конфликт со своим руководителем Кашшаи, который признает ошибку.

– Ни в коем случае, никаких конфликтов не было, нет и быть не может. Я уважаю и полностью принимаю решение своего начальника Кашшаи. Я лишь говорю о том, почему я принимал это решение на поле, что я видел, – сказал Казарцев.

Спорные пенальти, из-за которых бесится «Спартак»: что было на самом деле? Кашшаи подтвердил, что второй – ошибка, судья Казарцев уже отстранен