Юрист про нападение Широкова на судью: «Будет уголовная ответственность, если есть средние или тяжкие телесные повреждения»

Юрист Андрей Князев рассказал о наказании, которое может понести экс-хавбек сборной России Роман Широков, избивший судью во время матча любительских команд на Московском Кубке Селебрити.

«Прежде всего, наказание зависит от степени тяжести побоев. Один или два удара по лицу – это административное или уголовное наказание.

Если же были средние или тяжкие телесные повреждения, наказание будет котироваться уголовным преступлением и лишением свободы.

Нет никакой разницы, где это произошло: на футбольном, на хоккейном поле, на улице. Тюремное заключение зависит от того, какие телесные повреждения были причинены. Если человек через месяц умрет, возможно реальное лишение свободы.

Обычно, если драки происходят на футбольных полях, то следует административное наказание и штраф в размере до 5-10 тыс.

Речь будет идти об уголовном наказании, если человек потерял трудоспособность на какое-то время или стал инвалидом», – сказал Князев.

Роман Широков избил судью во время любительского матча. С арбитром работают врачи