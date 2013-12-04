НБА. «Финикс» против «Оклахомы», «Лейкерс» сыграют с «Денвером» и другие матчи

Сегодня пятью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
Сенсационный «Финикс» во встрече с «Оклахомой» попытается одержать шестую победу подряд. «Лейкерс» Леброна и Дэвиса сыграют с «Денвером» Йокича.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 августа, 21.30, «HP Field House »
- Финикс
- Букер (10), Шарич (6), Рубио (3), Пэйн (2), К. Джонсон (2), Картер (0), Бриджес (0), Камински (0).
- Дата проведения
- 10 августа, 22.00, «AdventHealth Arena »
- Юта
- Ньянг (10), Кларксон (9), Конли (6), Мудиай (4), Гобер (4), Инглс (3), Такер (2), Они (0), О'Нил (0), Брэдли (0).
- Дата проведения
- 11 августа, 01.30, «HP Field House »
- Дата проведения
- 11 августа, 03.00, «VISA Athletic Center»
- Дата проведения
- 11 августа, 04.00, «The Arena (WWOS)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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