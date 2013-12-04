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    НБА. «Финикс» против «Оклахомы», «Лейкерс» сыграют с «Денвером» и другие матчи

    Теги результаты Даллас Денвер Индиана Лейкерс Майами Милуоки Финикс Торонто НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня пятью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    Сенсационный «Финикс» во встрече с «Оклахомой» попытается одержать шестую победу подряд. «Лейкерс» Леброна и Дэвиса сыграют с «Денвером» Йокича.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Финикс – Оклахома-Сити 60:64 (2 четверть)
    Дата проведения
    10 августа, 21.30, «HP Field House »
    Онлайн матча
    Финикс
    Букер (10), Шарич (6), Рубио (3), Пэйн (2), К. Джонсон (2), Картер (0), Бриджес (0), Камински (0).
    Оклахома-Сити
    Бэйзли (12), Пол (8), Роберсон (5), Диалло (4), Холл (3), Мускала (3), Надер (2), Бертон (0), Дорт (0).

    Юта – Даллас 42:33 (2 четверть)
    Дата проведения
    10 августа, 22.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча
    Юта
    Ньянг (10), Кларксон (9), Конли (6), Мудиай (4), Гобер (4), Инглс (3), Такер (2), Они (0), О'Нил (0), Брэдли (0).
    Даллас
    Хардуэй (10), Марьянович (8), Сет Карри (4), Берк (2), Бареа (2), Джексон (2), Клебер (2), Райт (0), Кливленд (0).

    Милуоки – Торонто
    Дата проведения
    11 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Майами – Индиана
    Дата проведения
    11 августа, 03.00, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Денвер
    Дата проведения
    11 августа, 04.00, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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