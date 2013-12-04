НБА. «Финикс» против «Оклахомы», «Лейкерс» сыграют с «Денвером» и другие матчи

Сегодня пятью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

Сенсационный во встрече с «Оклахомой» попытается одержать шестую победу подряд. Леброна и Дэвиса сыграют с Йокича.

Регулярный чемпионат

Милуоки – Торонто Дата проведения 11 августа, 01.30, «HP Field House » Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лиллард реабилитирован: в одиночку вытащил матч с «Сиксерс», в пятый раз за год набрал 50

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