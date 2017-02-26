Земфира выступит с концертом на Гран-при России

Организаторы Гран-при России объявили, что певица Земфира проведет концерт в рамках этапа «Формулы-1».

В прошлые годы на Гран-при России выступали такие группы, как «Мумий Тролль», «Ленинград», «Би-2» и другие.

Гоночный уик-энд «Формулы-1» и «Формулы-2» в пройдет 25-27 сентября. Концерт Земфиры состоится в субботу 26 сентября на Центральной площади Олимпийского парка.

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