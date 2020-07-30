Федун предложил приглашать иностранных судей для работы с ВАР в РПЛ

Владелец предложил приглашать иностранных арбитров для работы с ВАР в РПЛ.

«Безусловно, приглашение иностранцев на ВАР является необходимым условием восстановления доверия к системе.

При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира», – сказал Федун.

Федун также отметил, что аннулировать результат матча с «Сочи» (2:2) невозможно.

После игры владелец московского клуба заявил, что красно-белые снимутся с чемпионата из-за судейских ошибок. В прошедшей игре арбитр назначил в ворота «Спартака» два пенальти.

Спорные пенальти, из-за которых бесится «Спартак»: что было на самом деле? Кашшаи подтвердил, что второй – ошибка, судья Казарцев уже отстранен

«Спартаку» не надо сниматься. Это шанс Федуна решить проблемы с судейством