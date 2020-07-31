Глава ВАР о том, как судят «Спартак»: «Никакой тенденции нет. Все моменты разные»

Руководитель проекта по внедрению системы ВАР в России Леонид Калошин высказался после скандального матча 1-го тура между «Спартаком» и (2:2).

«Как спалось? Как и после любого матча – неспокойно. Вспоминал моменты, которые происходили. Почему опять «Спартак»?

Все моменты разные. Никакой тенденции нет и близко. Где-то игроки нарушают правила, где-то против игроков «Спартака» нарушают правила.

По мнению судьи, Жиго ударил соперника ногой. Когда судья принимает какое-то решение, видеоассистент задает вопрос, является решение судьи ошибкой или у него были основания. Он сверяется с мнением судьи, смотрит на ракурсы с разных камер. Видеоарбитры ответили, что судья не совершил явной ошибки. Когда будем разбирать аудиокоммуникацию, разберем все по полочкам.

Контакт был в ногах. Жиго продолжил движение ногой в сторону нападающего. Этот контакт увидел и судья. Для меня в этой ситуации оптимальным решением было продолжить игру, не назначая пенальти. Решение судьи является ошибочным для меня. Но есть нюанс, который был у видеоассистентов.

Судья назначил пенальти за то, что Жиго контактировал с ногой соперника. Видеоассистент это увидел. Дальше такие моменты отдаются на откуп судьям.

Контакт был, поэтому видеоассистент посчитал, что можно считать это нарушением. Видеоассистент проверяет решение судьи. С точки зрения момента, контакт был. Пенальти или нет, это решение судьи на поле», – сказал Калошин в эфире телеканала .

Кашшаи попытался объяснить судейский треш на «Спартаке»: ошибку признал, арбитра наказал – но логика путаная и странная