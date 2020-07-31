Арбитр Казарцев о травле: «Опомнитесь. Россияне, давайте будем людьми. С уважением и миром»

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Судья Василий Казарцев, работавший на вчерашнем матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2), обратился к болельщикам.

«Задумайтесь, что вы гворите в медиапространстве, к каким последствиям окружающих, нас, людей, это может привести. Опомнитесь. Я, прежде всего, говорю о наших родственниках, детях, родителях.

Люди, россияне, давайте будем людьми. С уважением и миром ко всем. Спасибо», – сказал Казарцев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после вчерашнего матча Казарцев удалил аккаунт в инстаграме.

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