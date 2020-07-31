Бруну с пенальти забил 7 из 11 голов за «МЮ». Он проводит 21-й матч

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА высшая лига Дания Копенгаген Бруну Фернандеш Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш открыл счет в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Копенгагена» (1:0, дополнительное время).

Хавбек отличился на 95-й минуте матча, реализовав пенальти, назначенный за фол против Антони Марсьяля.

В 21 матче за «Юнайтед» португалец забил 11 мячей, 7 из которых – с пенальти. Кроме того, игрок сделал 8 голевых передач.

Следить за ходом игры «МЮ» – «Копенгаген» вы можете по текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.

Бруну Фернандеш даже сильнее, чем вам кажется: просто последите за его движением без мяча

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