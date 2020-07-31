Бруну с пенальти забил 7 из 11 голов за «МЮ». Он проводит 21-й матч

Полузащитник открыл счет в матче 1/4 финала против (1:0, дополнительное время).

Хавбек отличился на 95-й минуте матча, реализовав пенальти, назначенный за фол против Антони Марсьяля.

В 21 матче за «Юнайтед» португалец забил 11 мячей, 7 из которых – с пенальти. Кроме того, игрок сделал 8 голевых передач.

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