«Интер» – «Байер» – 2:1. Видеотрансляция и текстовый онлайн, Лукаку и Хавертц играют

В Германии стартовали матчи 1/4 финала Лиги Европы. На этой стадии противостояния состоят из одной игры.
В Дюссельдорфе «Интер» играет с «Байером».
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция игры.
Лига Европы
1/4 финала
- Дата проведения
- 10 августа, 22.00, «Меркур Шпиль-Арена»
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Интер –
Ханданович, Янг, де Врей, Бастони, Д`Амброзио, Барелла, Гальярдини, Брозович, Годин, Лукаку, Мартинес.
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Байер –
Градецки, Та, Тапсоба, Синкгравен, Бендер, Хавертц, Паласиос, Баумгартлингер, Демирбай, Диаби, Фолланд.
- Предупреждение:
- Д`Амброзио (31).