«Интер» – «Байер» – 2:1. Видеотрансляция и текстовый онлайн, Лукаку и Хавертц играют

В Германии стартовали матчи 1/4 финала Лиги Европы. На этой стадии противостояния состоят из одной игры.

В Дюссельдорфе «Интер» играет с «Байером».

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