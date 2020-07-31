«Интер» – «Байер» – 2:1. Видеотрансляция и текстовый онлайн, Лукаку и Хавертц играют

Теги Байер Интер Лига Европы УЕФА Sports.ru Футбол

В Германии стартовали матчи 1/4 финала Лиги Европы. На этой стадии противостояния состоят из одной игры.

В Дюссельдорфе «Интер» играет с «Байером».

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция игры.

Лига Европы

1/4 финала

Интер Италия – Байер Германия 2:1 (первый тайм)
Дата проведения
10 августа, 22.00, «Меркур Шпиль-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15 Барелла, 2:0 – 21 Лукаку, 2:1 – 24 Хавертц.
ИнтерХанданович, Янг, де Врей, Бастони, Д`Амброзио, Барелла, Гальярдини, Брозович, Годин, Лукаку, Мартинес.
БайерГрадецки, Та, Тапсоба, Синкгравен, Бендер, Хавертц, Паласиос, Баумгартлингер, Демирбай, Диаби, Фолланд.
Предупреждение:
Д`Амброзио (31).

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