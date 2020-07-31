Калошин о том, что с ВАР футбол в России стал лучше: «Да. Видеоассистенты исправили очень много ошибок»

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Руководитель проекта по внедрению системы ВАР в России Леонид Калошин высказался о влиянии системы на российский футбол.

– С точки зрения коммуникаций определенные шероховатости могут быть. Но давайте не забывать, что у нас видеоассистенты функционируют в полном объеме... Даже еще полгода не прошло.

– Коротко. С ВАР футбол в России стал лучше?

– Я считаю, что да, потому что видеоассистенты исправили очень большое количество ошибок, которое было в сезоне-2019/20.

И я просто с ужасом думаю, если бы видеоассистенты не были внедрены, сколько бы этих скандальных ситуаций произошло, – сказал Калошин в эфире «Матч ТВ».

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