Калошин о том, что с ВАР футбол в России стал лучше: «Да. Видеоассистенты исправили очень много ошибок»

Руководитель проекта по внедрению системы ВАР в России Леонид Калошин высказался о влиянии системы на российский футбол.

– С точки зрения коммуникаций определенные шероховатости могут быть. Но давайте не забывать, что у нас видеоассистенты функционируют в полном объеме... Даже еще полгода не прошло.

– Коротко. С ВАР футбол в России стал лучше?

– Я считаю, что да, потому что видеоассистенты исправили очень большое количество ошибок, которое было в сезоне-2019/20.

И я просто с ужасом думаю, если бы видеоассистенты не были внедрены, сколько бы этих скандальных ситуаций произошло, – сказал Калошин в эфире .