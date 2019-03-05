Косторная и Трусова в разное время тренируются на льду в Академии Плющенко («Спорт-Экспресс»)

Российские фигуристки и , которые тренируются в академии двукратного олимпийского чемпиона , работают на льду в разное время.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», расписание занятий в академии составлено таким образом, чтобы у Трусовой и Косторной не было совместных тренировок на катке.

Трусова и Косторная перешли к Плющенко от Этери Тутберидзе. Об уходе Трусовой стало известно 6 мая этого года, Косторной – 31 июля.

Кажется, Плющенко совершил фатальную ошибку – запустил двух суперфигуристок (Трусову и Косторную) на один каток

Плющенко и его академия властвуют в фигурке: не только забирают звезд, но и строят катки – с землей помогает Собянин