Судья Казарцев о полиграфе: «Не знаю, в чем конкретно меня обвиняют. Никому не пожелаю такого»

Арбитр Василий Казарцев высказался о том, что ему предстоит пройти проверку на полиграфе после скандала в матче 1-го тура между и (2:2).

– Можно ли сказать, что для вас карьера разделилась на два этапа – до матча и после?

– Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным таким путем – массового прессинга в медиа. Но это наша работа, мы знали на что шли и должны быть к этому готовы.

– РФС сообщил, что вы отправляетесь на полиграф. Уже была с ним встреча?

– Не пожелаю никому такой встречи. Не знаю, в чем конкретно меня обвиняют и какие вопросы попытаются задать.

Официальных писем на детектор лжи я не получал, – сказал Казарцев в эфире «Матч ТВ».

Казарцева и Еськова проверят на детекторе лжи. Это любимый инструмент нашего футбола, но его можно обмануть