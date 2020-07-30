Федун признал, что невозможно аннулировать результат матча с «Сочи»

Владелец подчеркнул, что результат матча против (2:2) не будет пересмотрен.

«Аннулировать [результат матча «Спартак» – «Сочи»] невозможно», – сказал Федун, отвечая на вопрос, будет ли клуб добиваться аннулирования результата.

Ранее комментатор заявил, что матч «Спартак» – «Сочи» должен быть переигран.

Федун после матча заявил, что его клуб снимется с чемпионата из-за судейских ошибок. В прошедшей игре арбитр назначил в ворота красно-белых два пенальти.

Спорные пенальти, из-за которых бесится «Спартак»: что было на самом деле? Кашшаи подтвердил, что второй – ошибка, судья Казарцев уже отстранен

«Спартаку» не надо сниматься. Это шанс Федуна решить проблемы с судейством