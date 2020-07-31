Казарцев о карточке Соболеву: «Знал, кто на майке, и сказал: «Извини, но это мои обязанности». Он ответил: «Никаких вопросов»

Арбитр Василий Казарцев прокомментировал свое решение показать желтую карточку форварду «Спартака» в матче 1-го тура с (2:2).

Нападающий получил предупреждение за то, что после гола снял футболку и показал майку с фотографией матери, которая скончалась несколько дней назад.

«Выражаю соболезнования Александру. Я знаю его ситуацию, она печальная и грустная. Я понимал, кто изображен у него на футболке.

Перед тем, как я показал желтую карточку, я сказал ему: «Саша, я тебе соболезную, извини, но это мои обязанности». На что Соболев ответил мне: «Никаких вопросов», – рассказал Казарцев в эфире «Матч ТВ».

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