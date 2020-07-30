Дюков убедил Федуна не снимать «Спартак» с РПЛ (РБК)

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия РФС судьи Александр Дюков Василий Казарцев Футбол

Президент РФС Александр Дюков обсудил с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном его высказывания о снятии с чемпионата России.

В ходе разговора Дюков сумел убедить Федуна не снимать команду с первенства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в РФС, а также на собеседника в московском клубе.

«В ходе разговора Федун выразил озабоченность судейством в адрес «Спартака» и считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки», – отметил источник в РФС.

По словам собеседника в «Спартаке», заявление Федуна было сделано на эмоциях, красно-белые не снимутся с РПЛ.

Федун заявил, что «Спартак» снимется с чемпионата после игры против «Сочи» (2:2), в которой арбитр Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти.

Спорные пенальти, из-за которых бесится «Спартак»: что было на самом деле? Кашшаи подтвердил, что второй – ошибка, судья Казарцев уже отстранен

«Спартаку» не надо сниматься. Это шанс Федуна решить проблемы с судейством

Собери сборную Лиги чемпионов и выиграй 100 000 рублей

Опрос

Вы Федун, ваши действия?
17124 голосa
Не снимался бы. Добивался бы реформ
46%
Шамиль Газизов
Не снимался бы, но и не рассчитывал бы на реформы. Отстранения судей достаточно
12%
Доменико Тедеско
Снимался бы, достало, уже ничего не поменять
42%
Леонид Федун

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья