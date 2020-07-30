Дюков убедил Федуна не снимать «Спартак» с РПЛ (РБК)

Президент РФС Александр Дюков обсудил с владельцем «Спартака» его высказывания о снятии с чемпионата России.

В ходе разговора Дюков сумел убедить Федуна не снимать команду с первенства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в РФС, а также на собеседника в московском клубе.

«В ходе разговора Федун выразил озабоченность судейством в адрес «Спартака» и считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки», – отметил источник в РФС.

По словам собеседника в «Спартаке», заявление Федуна было сделано на эмоциях, красно-белые не снимутся с .

Федун заявил, что «Спартак» снимется с чемпионата после игры против «Сочи» (2:2), в которой арбитр Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти.

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«Спартаку» не надо сниматься. Это шанс Федуна решить проблемы с судейством