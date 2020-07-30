Букмекер Winline рассчитал все ставки на победу «Спартака» в матче с «Сочи» как выигрышные

Букмекер Winline, который является спонсором , сообщил о своей акции в поддержку московского клуба.

Контора рассчитала все ставки на победу «Спартака» в матче с как выигрышные. Общая сумма выплат составит около 15 миллионов рублей.

«Все, кто вчера поддерживал «Спартак» и желал красно-белым победы в стартовом матче нового сезона против «Сочи», закончили воскресный вечер в скверных чувствах.

У болельщиков было ощущение, будто их ограбили, украв заслуженную победу. В очередной раз в исход встречи вмешался VAR. Ошибочность несправедливо назначенного пенальти в ворота уже признал и глава судейского корпуса , – говорится в релизе Winline.

Леонид Федун после матча заявил, что его клуб снимется с чемпионата из-за судейских ошибок. В прошедшей игре арбитр назначил в ворота красно-белых два пенальти.

Спорные пенальти, из-за которых бесится «Спартак»: что было на самом деле? Кашшаи подтвердил, что второй – ошибка, судья Казарцев уже отстранен

«Спартаку» не надо сниматься. Это шанс Федуна решить проблемы с судейством