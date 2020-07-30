«Реал» планирует купить Дибалу и готов включить в сделку Крооса или Иско (Sport Mediaset)

«Реал» вернулся к идее приобретения форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.
Ради 26-летнего аргентинца мадридцы готовы включить в сделку одного из полузащитников – Тони Крооса или Иско, сообщает Sport Mediaset.
По данным источника, с учетом стоимости одного из этих игроков сделка может оцениваться в сумму свыше 100 млн евро.
Однако туринский клуб не собирается расставаться с Дибалой, тем более на фоне слухов о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду в «ПСЖ».
Ранее стало известно, что переговоры «Ювентуса» с Дибалой о продлении контракта находятся на продвинутой стадии.