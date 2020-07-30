«Реал» планирует купить Дибалу и готов включить в сделку Крооса или Иско (Sport Mediaset)

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«Реал» вернулся к идее приобретения форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.

Ради 26-летнего аргентинца мадридцы готовы включить в сделку одного из полузащитников – Тони Крооса или Иско, сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, с учетом стоимости одного из этих игроков сделка может оцениваться в сумму свыше 100 млн евро.

Однако туринский клуб не собирается расставаться с Дибалой, тем более на фоне слухов о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что переговоры «Ювентуса» с Дибалой о продлении контракта находятся на продвинутой стадии.

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