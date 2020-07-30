«Зенит» выиграл все в России, дубль Роналду не спас «Юве», вылет «Реала», темнокожий комментатор в НХЛ и другие новости утра

1. «Реал» и «Ювентус» вылетели из Лиги чемпионов. «Ман Сити» и «Лион» встретятся в 1/4 финала 15 августа. Роналду успел стать первым, кто забил 130 голов в турнире. В «Ювентусе» в последние два года в сетку попадает только Криштиану. В то же время команда с Роналду слаба в кубковых турнирах. Гвардиола 11-й раз обыграл «Реал» как тренер – больше всех в XXI веке.

2. «Зенит» собрал все российские трофеи в 2020-м. В пятницу голы Дзюбы и Оздоева принесли Олимп Суперкубок России – 2:1 в игре с «Локо»! Это считается за требл? Дзюба, кстати, играл как капитан. У Артема 7-й трофей в «Зените», а в «Спартаке» не было ни одного.

3. В Кубке Стэнли «Монреаль» выбил «Питтсбург», «Флорида» и «Нэшвилл» тоже вылетели, по ссылке доступны все результаты. Малкин не впечатлил, как и Бобровский с Дадоновым. «Сиэтл» нанял первого чернокожего комментатора в истории НХЛ. Он работал в ECHL – третьей по уровню лиге.

4. КХЛ утвердила состав участников нового сезона и представила календарь, согласно которому клубы сыграют по 60 матчей, начало – 2 сентября. Вспышки коронавируса чреваты поражениями со счетом 0:5… Интересно, что «Динамо» переведено в дивизион к ЦСКА и «Локомотиву», а ЦСКА и «Салават» еще не заплатили налог на роскошь за прошлый сезон.

5. Исполком РФС ограничил аренды в РПЛ – не больше двух игроков из одного клуба.

6. ЦСКА представил форму на сезон-2020/21. «Промсвязьбанк» стал партнером красно-синих.

7. Маммана перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды. Это какая по счету, вписываются?

8. Клопп и Лэмпард номинированы на приз лучшему тренеру АПЛ, Гвардиола – нет. Хендерсон, де Брюйне и Варди – в числе претендентов на награду лучшему игроку. Александер-Арнолд, Рэшфорд, Марсьяль и Гринвуд – в номинации для молодых футболистов.

9. Матчи чемпионата Беларуси в Минске перенесли перед выборами президента. Ранее фанаты скандировали «Жыве Беларусь» на трибунах.

10. У тренера баскетбольного ЦСКА Итудиса обнаружен коронавирус. Команда пока будет готовиться без него.

11. Ушел из жизни заслуженный тренер по плаванию Геннадий Турецкий, подготовивший 4-кратного олимпийского чемпиона Попова.

12. В НБА «Бостон» победил «Торонто», «Сан-Антонио» обыграл «Юту» и другие результаты.

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