«Широков орет судье: «Покажешь красную, я тебе #####». Потом бьет в челюсть». Игрок «Ничего Обычного» об игре с «Матч ТВ»

Теги Роман Широков Андрей Тихонов премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия судьи Sports.ru любительский футбол соцсети Матч ТВ брань Московский Кубок Селебрити Футбол

Игрок любительского клуба «Ничего Обычного» Виктор Кравченко поделился эмоциями от матча Кубка Селебрити с «Матч ТВ»

На игре экс-полузащитник сборной России Роман Широков избил судью встречи.

«Нормально я матч выбрал, ##### (черт – прим. Sports.ru), контент записать. Отыграли мы минут 20. Вы уже, наверное, в курсе, такие вещи быстро разлетаются.

Ну что, Широков выходит один на один, чувак играет в мяч или не в мяч, я не знаю, спорный момент. Судья дает дальше играть. Широков орет: «Ты что там, ##### (обалдел – прим. Sports.ru)?» И вот это все, что он любит. 

Судья тянется за красной карточкой, подбегает Тихонов, отталкивает судью, убирает его в сторону, чтобы тот не дал ему карточку.

Широков в этот момент орет: «Покажешь красную, я тебе ##### (ударю – прим. Sports.ru)». Судья показывает красную, и Широков со всей дури влетает в него, бьет кулаком в челюсть, попадает в бровь куда-то. Судья падает, он ему еще по животу ногой. 

Конец игры, конец всего. Я не знаю, это уголовка какая-то. Это ###### (жесть – прим. Sports.ru). Я такого не видел нигде. Ни в ЛФЛ, ни во дворе. В Томске, наверное, последний раз», – рассказал Кравченко.

Роман Широков избил судью на Московском кубке селебрити: пообещал, что вдарит, если тот покажет красную – и вдарил

Собери сборную Лиги чемпионов и выиграй 100 000 рублей

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья