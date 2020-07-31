«Широков орет судье: «Покажешь красную, я тебе #####». Потом бьет в челюсть». Игрок «Ничего Обычного» об игре с «Матч ТВ»

Игрок любительского клуба «Ничего Обычного» Виктор Кравченко поделился эмоциями от матча Кубка Селебрити с .

На игре экс-полузащитник сборной России Роман Широков избил судью встречи.

«Нормально я матч выбрал, ##### (черт – прим. Sports.ru), контент записать. Отыграли мы минут 20. Вы уже, наверное, в курсе, такие вещи быстро разлетаются.

Ну что, Широков выходит один на один, чувак играет в мяч или не в мяч, я не знаю, спорный момент. Судья дает дальше играть. Широков орет: «Ты что там, ##### (обалдел – прим. Sports.ru)?» И вот это все, что он любит.

Судья тянется за красной карточкой, подбегает Тихонов, отталкивает судью, убирает его в сторону, чтобы тот не дал ему карточку.

Широков в этот момент орет: «Покажешь красную, я тебе ##### (ударю – прим. Sports.ru)». Судья показывает красную, и Широков со всей дури влетает в него, бьет кулаком в челюсть, попадает в бровь куда-то. Судья падает, он ему еще по животу ногой.

Конец игры, конец всего. Я не знаю, это уголовка какая-то. Это ###### (жесть – прим. Sports.ru). Я такого не видел нигде. Ни в ЛФЛ, ни во дворе. В Томске, наверное, последний раз», – рассказал Кравченко.

Роман Широков избил судью на Московском кубке селебрити: пообещал, что вдарит, если тот покажет красную – и вдарил