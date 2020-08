Твиттер «Локо» заменил слово shit на «Зенит», анонсируя матч за Суперкубок

Пресс-служба «Локомотива» анонсировала матч за против .

«Вы говорите, что мы снова сыграем с «Зенитом» за Суперкубок?» – сказано в сообщении клуба в твиттере.

К нему приложена картинка из стартового ролика к игре GTA: San Andreas. В фразе, использованной в нем, есть слово shit («дерьмо», «гадость» – прим. Sports.ru). Пресс-служба заменила его на «Зенит».

На картинке, приложенной к посту, написано: «Ah Zenit, here we go again» («Ох, «Зенит», ну вот опять» – прим. Sports.ru).

Матч за Суперкубок России запланирован на 7 августа. Он начнется в 19:00 по московскому времени.

Иллюстрация: твиттер «Локомотива»