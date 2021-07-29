Букмекерская компания «Леон» стала спонсором «Сочи»

«Сочи» и букмекерская компания «Леон» заключили однолетнее спонсорское соглашение.

В мероприятии по случаю начала сотрудничества поучаствовали генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко, руководитель отдела развития футбольного клуба Александр Ким и представитель БК «Леон» Сергей Литвинов.

«Букмекеры в настоящий момент вносят большой вклад в общее развитие спорта, и футбола в частности, а именно добавляют ярких впечатлений для болельщиков, становясь важной частью общего шоу.

Наши амбиции – войти в тройку лучших компаний, и мы крайне дорожим собственной репутацией, поэтому в футбол входим аккуратно, и сотрудничество с «Сочи» является важным шагом в направлении нашей работы. Да, сейчас очередной период ограничений из-за ковида, поэтому мы будем активнее развивать цифровые направления партнерства», – дал комментарии директор по развитию букмекерской компании Литвинов.

«Букмекерские компании помогают развитию, наши партнерские отношения растут параллельно с нашим собственным вектором развития. Мы выбирали тщательно компанию из категории беттинг, с кем идти далее. С компанией «Леон» мы сходимся во взглядах на сотрудничество, и у нас есть ряд совместных проектов в планах.

Надо обязательно учесть, что всего лишь за три года нам удалось провести глобальную работу, мы доказали всем, что потенциал проекта огромный, и наша стратегия развития направлена на верное русло», – сказал Рубашко.

Спонсорство предполагает размещение логотипа бренда «Леон» на игровой форме в РПЛ и еврокубках и размещение 3D-баннеров и LED-бортов на домашнем стадионе клуба.

Фото: БК «Леон», ФК «Сочи»