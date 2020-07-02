Кокорин + «Спартак», «Зенит» сохранил Дзюбу, Гайч в ЦСКА, шум вокруг Семака, вирус у гонщика «Ф-1» Переса, Овечкин поддержал BLM и другие новости утра

1. Нападающий Александр Кокорин практически в «Спартаке». Сообщается, что он уже подписал контракт, но о его переходе клуб объявит 1 августа. В пятницу игрок, возможно, посетит спартаковский музей.

2. «Зенит» продлил контракт с форвардом Артемом Дзюбой по схеме «2+1». По новому соглашению Дзюба будет зарабатывать около 3,7 млн евро в год.

3. Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч перешел в ЦСКА. О трансфере 21-летнего игрока объявил аргентинский клуб.

4. В четверг полыхнули новости о кризисе в «Зените»: главный тренер Сергей Семак якобы может уйти из-за конфликта с генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибальтой. Рибальта, по данным инсайдеров, обвинил Семака в уходе Ивановича и уже подбирает кандидатов на пост тренера.

Рибальта назвал информацию о конфликте «глупой выдумкой», Семак опубликовал фото с испанцем в обнимку, а «Зенит» выложил мем с мальчиком и горящим домом, намекнув на ненадежных инсайдеров.

«Спорт-Экспресс», впрочем, успел написать, что Семаком – на случай ухода из «Зенита», конечно, – интересуются «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».

5. Дзюба, Азмун, Миранчук, Влашич и Соболев – среди претендентов на приз игроку сезона от РПЛ и РФС. Премию лучшему тренеру, лучшему игроку и лучшему молодому игроку вручат в субботу, 1 августа.

6. Появилась информация, что УЕФА планирует провести матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» не в Барселоне из-за ситуации с коронавирусом, однако затем эти сведения опровергли. По-видимому, игра с «Камп Ноу» перенесена не будет.

7. Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес пропустит Гран-при Великобритании. У гонщика подтвердили коронавирус.

8. Трансферные новости. «Ман Сити» за 39 млн фунтов подпишет защитника «Борнмута» Аке. «Интер» готов предложить Месси 4-летний контракт на 260 млн евро в 2021 году, а также уже сейчас выкупить Алексиса со снижением зарплаты (в «МЮ» он получает 400 тысяч фунтов в неделю). Алаба предложил себя «Барсе», клуб хочет подписать игрока летом 2021 года. У тер Стегена есть предложения от «Челси» и «Баварии», это осложняет переговоры с каталонцами.

Агент Кузяева ведет переговоры с «Валенсией» (впрочем, ранее писали, что игрок продлит контракт с «Зенитом»). Появилась информация, что и Оздоев может покинуть «Зенит» из-за недопонимания с руководством по поводу контракта, но футболист сообщил, что у него в клубе «все отлично».

9. «Яндекс.Эфир» покажет все матчи плей-офф Кубка Стэнли в прямом эфире.

10. «Зенит» – 28-й в рейтинге лучших клубов Европы по версии Euro Club Index. «Спартак» на 114-м месте, «Локо» – 49-й, ЦСКА – 69-й.

11. НБА вернулась. «Юта» победила «Новый Орлеан», «Клипперс» играют с «Лейкерс».

12. Новый поворот в процессе продажи «Ньюкасла»: государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), PCP Capital Partners и Reuben Brothers отказались от покупки английского клуба.

13. World Athletics полностью исключит Всероссийскую федерацию легкой атлетики, если организация не выплатит штраф в 6,31 миллиона долларов до 15 августа.

14. «Химки» объявили о переходе американского центрового Грега Монро.

15. Директор «Ман Сити», возможно, солгал на слушании в CAS по делу о нарушении финансового фэйр-плей. Немецкое издание Der Spiegel сообщило о письмах с новыми данными, а клуб назвал обвинения «циничной попыткой повторного разбирательства».

16. Немного стильных новостей. «Ювентус» показал новую домашнюю форму (вернули полоски!). «Тоттенхэм» продемонстрировал эффектный зеленый комплект для выездов и белый домашний вариант. У «Ахмата» тоже нашлось чем похвастаться.

17. Против президента ФИФА Джанни Инфантино возбуждено уголовное дело в Швейцарии.

18. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин снялся в ролике в поддержку BLM и альянса по борьбе с расизмом. Защитник «Баварии» Джером Боатенг, в свою очередь, призвал футболистов встать на одно колено перед матчами Лиги чемпионов.

Цитаты дня

Геннадий Орлов: «Дуэт Кокорин – Соболев похож на связку Дзюбы и Азмуна. Сильный маркетинговый ход «Спартака»

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Григорий Родченков: «Я обещал Фетисову, что ни один российский спортсмен, протестированный в Московской лаборатории, не сдаст положительную пробу на Олимпиаде»

Василий Уткин: «Отношение к гомосексуализму как преступному – это чисто христианская приблуда»

Артем Дзюба: «Фанаты «Зенита» просили меня сказать: «##### «Спартак», #####». Но я никогда этого не сделаю»