Семак выложил фото с Рибальтой в обнимку на фоне слухов об их конфликте

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия соцсети Хавьер Рибальта Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи о конфликте со спортивным директором сине-бело-голубых Хавьером Рибальтой.

Российский специалист выложил фото с испанцем в обнимку в сторис инстаграма.

 

Фото: инстаграм Сергея Семака

Ранее появилась информация о том, что Семак может уйти из «Зенита» из-за конфликта с Рибальтой. Утверждалось, что испанец обвинил тренера в уходе капитана Бранислава Ивановича.

В свою очередь Рибальта опроверг наличие разногласий с Семаком, назвав конфликт «глупой выдумкой».

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