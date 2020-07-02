Семак выложил фото с Рибальтой в обнимку на фоне слухов об их конфликте

Главный тренер «Зенита» отреагировал на слухи о конфликте со спортивным директором сине-бело-голубых .

Российский специалист выложил фото с испанцем в обнимку в сторис инстаграма.

Фото: инстаграм Сергея Семака

Ранее появилась информация о том, что Семак может уйти из «Зенита» из-за конфликта с Рибальтой. Утверждалось, что испанец обвинил тренера в уходе капитана Бранислава Ивановича.

В свою очередь Рибальта опроверг наличие разногласий с Семаком, назвав конфликт «глупой выдумкой».