У тер Стегена есть предложения от «Челси» и «Баварии». Это осложняет переговоры с «Барсой»

Будущее вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена остается неопределенным.

Как сообщает Cadena SER, руководство «Барселоны» настроено более оптимистично, чем окружение голкипера. Однако обе стороны объединены желанием подписать новый контракт.

При этом немец получил предложения от и «Баварии», что создает сложности в ходе переговоров.

Ранее сообщалось, что тер Стеген хочет зарабатывать 10 млн евро в год, а «Барса» предлагает ему 6,3 млн евро.

Срок действующего контракта тер Стегена с «Барсой» истекает в июне 2022 года.

В этом сезоне 28-летний голкипер провел 36 матчей за «Барсу» в Ла Лиге, 12 из них – на ноль.