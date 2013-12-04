НБА. «Новый Орлеан» сыграет с «Ютой», «Клипперс» – «Лейкерс»

В четверг, 30 июля, возобновляется сезон-2019/20, который был прерван из-за коронавируса в марте.
В рамках регулярного чемпионата «Новый Орлеан» сыграет с «Ютой», «Клипперс» встретится с «Лейкерс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 июля, 01.30, «HP Field House »
- Дата проведения
- 31 июля, 04.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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