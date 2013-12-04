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    НБА. «Новый Орлеан» сыграет с «Ютой», «Клипперс» – «Лейкерс»

    Теги результаты Клипперс Лейкерс Новый Орлеан НБА Юта Баскетбол

    В четверг, 30 июля, возобновляется сезон-2019/20, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    В рамках регулярного чемпионата «Новый Орлеан» сыграет с «Ютой», «Клипперс» встретится с «Лейкерс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Новый Орлеан – Юта
    Дата проведения
    31 июля, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Лейкерс – Клипперс
    Дата проведения
    31 июля, 04.00
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Главная интрига НБА – борьба за плей-офф на Западе. Не знаете, за кого болеть? Заходите, мы подберем вам команду

    Яннис – MVP и «Мистер-замок», Морэнт – лучший новичок, «Лейкерс» – супер, но мимо. Раздаем награды за сезон НБА

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