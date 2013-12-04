НБА. «Новый Орлеан» сыграет с «Ютой», «Клипперс» – «Лейкерс»

В четверг, 30 июля, возобновляется сезон-2019/20, который был прерван из-за коронавируса в марте.

В рамках регулярного чемпионата сыграет с «Ютой», встретится с «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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