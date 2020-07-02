«Спартак» объявит о переходе Кокорина 1 августа («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Кокорин Спорт-Экспресс Футбол

«Спартак» пока не объявил о трансфере нападающего Александра Кокорина.

 29-летний футболист, согласно данным из разных источников, уже подписал контракт с московским клубом.

«Спартак» планирует объявить о переходе Кокорина 1 августа, после истечения срока контракта с «Зенитом», сообщает «Спорт-Экспресс». 

Стоит отметить, что в англоязычном твиттере «Спартака» появился пост с датой 01.08.2020, эмодзи со словом «скоро», а также красных и белых кружочков, которые образуют футболку.

Кокорин забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах РПЛ, выступая за «Сочи» на правах аренды из «Зенита». 

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку

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