Магомед Оздоев: «У меня все отлично в «Зените». Не обращаю внимания на то, что пишут в интернете»

Полузащитник «Зенита» опроверг информацию о недопонимании с руководством клуба из-за контрактных моментов.

«У меня все отлично в «Зените». На что жаловаться? Двукратный чемпион России, Кубок России. Дай бог, Суперкубок скоро возьмем.

А то, что пишут в интернете, – я не обращаю на это внимание», – сказал Оздоев в интервью Metaratings.ru

Ранее сообщалось, что Оздоев может уйти из «Зенита» из-за недопонимания по вопросам контракта. Соглашение хавбека с «Зенитом» действует до лета 2022 года.