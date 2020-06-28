Артем Дзюба: «Фанаты «Зенита» просили меня сказать: «##### «Спартак», #####». Но я никогда этого не сделаю»

Нападающий рассказал о своем отношении к .

«Скажу прямо: в «Зените» я чувствую себя так, как никогда себя не чувствовал в «Спартаке». Меня уважают, ценят. Мне это приятно, и я стараюсь отплатить всем своей игрой.

Я очень полюбил Питер, мне очень близок город, команда. Чувствую себя здесь комфортно. Но прошлое свое не забываю и не буду от него отрекаться никогда.

Недавно вот болельщики «Зенита» просили меня сказать: «##### «Спартак», #####!» Ну, вы понимаете. Но я никогда этого не скажу. И праздновать голы в ворота «Спартака» не буду.

Я не забываю свой дом, откуда я вышел. Пускай там ко мне относились не совсем красиво, пускай Асхабадзе, который умудрился даже «Факел» утопить, появляется в эфирах и врет, что они сделали все, чтобы я остался. Пусть это будет на их совести, не вопрос.

Там есть люди, которые по сей день пытаются его портить, но это их дело. Но к самому клубу «Спартак» я отношусь с большим уважением. И не считаю, что я его предал. Но сейчас мне близок «Зенит».

И да – я пришел к выводу, что безумно счастлив из-за того, что ушел из «Спартака». Перейти оттуда в «Зенит» было лучшим решением. Это было на миллиард процентов правильно. Об этом говорят и игра, и трофеи», – сказал Дзюба.

Дзюба – воспитанник «Спартака». Оттуда он перешел в «Зенит» в 2015 году. С москвичами он не выиграл ни одного трофея, а с петербуржцами взял шесть, включая два чемпионства.