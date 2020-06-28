Кокорин посетит музей «Спартака» в пятницу 

Нападающий Александр Кокорин должен сегодня подписать контракт со «Спартаком».

Официальные клубные мероприятия с его участием пройдут завтра, сообщает «Спорт-Экспресс».

29-летний нападающий, в частности, посетит музей «Спартака» на стадионе «Открытие Арена», что является традицией для всех новичков клуба. Впрочем, график может претерпеть незначительные изменения.

Кокорин забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах , выступая за «Сочи» на правах аренды из «Зенита».

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку