«Химки» объявили о переходе Грега Монро

Американский центровой (30 лет, 211 см) стал игроком подмосковных «Химок».

Контракт с Монро рассчитан на один сезон.

Сезон-2019/20 Монро провел в «Баварии». Средние показатели в 28 матчах Евролиги составили 12,9 очка, 6,8 подбора и 2,5 передачи за игру.

До этого Монро девять лет выступал в НБА в составе «Детройта», «Милуоки», «Финикса», «Бостона», «Торонто» и «Филадельфии».

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