«Зенит» – 28-й в рейтинге лучших клубов Европы. «Спартак» на 114-м месте, «Локо» – 49-й, ЦСКА – 69-й (Euro Club Index)

Стали известны позиции команд в рейтинге лучших клубов Европы Euro Club Index, составленном агентством Gracenote.

В топ-100 рейтинга вошли четыре российские команды. На 28-м месте идет , затем идут (49), (62) и (69).

занимает 114-е место, «Ростов» – 110-е.

Первое место в рейтинге у «Баварии», затем идут «Ливерпуль», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Реал».

Рейтинг составлен по выступлениям за несколько последних сезонов, учитываются результаты клубов как в еврокубках, так и в национальных чемпионатах и кубках.