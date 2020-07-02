«Зенит» – 28-й в рейтинге лучших клубов Европы. «Спартак» на 114-м месте, «Локо» – 49-й, ЦСКА – 69-й (Euro Club Index)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Футбол

Стали известны позиции команд в рейтинге лучших клубов Европы Euro Club Index, составленном агентством Gracenote.

В топ-100 рейтинга вошли четыре российские команды. На 28-м месте идет «Зенит», затем идут «Локомотив» (49), «Краснодар» (62) и ЦСКА (69).

«Спартак» занимает 114-е место, «Ростов» – 110-е.

Первое место в рейтинге у «Баварии», затем идут «Ливерпуль», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Реал». 

Рейтинг составлен по выступлениям за несколько последних сезонов, учитываются результаты клубов как в еврокубках, так и в национальных чемпионатах и кубках.

Станьте совладельцем любимого клуба и зарабатывайте на его успехах

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья