Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело в Швейцарии

Против президента ФИФА Джанни Инфантино возбуждено уголовное дело, сообщает The Independent.

На прошлой неделе был назначен специальный прокурор для рассмотрения связей между Инфантино и швейцарским генеральным прокурором Михаэлем Лаубером, который на прошлой неделе подал в отставку.

Суд пришел к выводу, что Лаубер скрыл встречу с Инфантино, состоявшуюся в 2017 году, и солгал своим наблюдателям. Его команда расследовала обвинения в коррупции, связанные с ФИФА. Отмечается, что Лаубер и Инфантино встречались как минимум трижды. Лаубер отрицает свою вину.

Специальный прокурор Стефан Келлер, который был назначен для рассмотрения уголовных жалоб против Инфантино и Лаубера, а также других вовлеченных лиц, обнаружил признаки преступного поведения, связанного с секретными встречами.

Также возбуждено уголовное дело против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда. У органов есть информация, что Инфантино и Арнольд были участниками секретных встреч с генпрокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером.

Напомним, что в 2016 году из-за расследования пост главы ФИФА был вынужден покинуть Зепп Блаттер. Тогда дело было связано с коррупцией в организации.