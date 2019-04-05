«Яндекс.Эфир» покажет все матчи плей-офф Кубка Стэнли в прямом эфире

Теги Питтсбург Тампа-Бэй Вашингтон Кубок Стэнли Евгений Малкин Илья Ковальчук Александр Овечкин телевидение НХЛ Алексей Андронов интернет Никита Кучеров Сергей Федотов Александр Кузмак Хоккей

«Яндекс.Эфир» покажет все матчи плей-офф Кубка Стэнли в прямом эфире на своих платформах.

Трансляции можно будет посмотреть бесплатно, будут доступны комментарии на русском и английском языках. 

На всех играх будут работать профессиональные комментаторы, в том числе Александр Кузмак, Сергей Федотов, Алексей Андронов.

Зрителям будут доступны повторы матчей и хайлайты.

Также ожидаются включения из студии, где комментаторы подробно разберут главный матч дня.

Квалификация Кубка Стэнли стартует 1 августа.

Соберите свою команду в fantasy-турнире по Кубку Стэнли

НХЛ в сумасшедших условиях добивает сезон, когда весь хоккей замер. Только она реально бьется за игру

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья