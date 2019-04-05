«Яндекс.Эфир» покажет все матчи плей-офф Кубка Стэнли в прямом эфире на своих платформах.
Трансляции можно будет посмотреть бесплатно, будут доступны комментарии на русском и английском языках.
На всех играх будут работать профессиональные комментаторы, в том числе Александр Кузмак, Сергей Федотов, Алексей Андронов.
Зрителям будут доступны повторы матчей и хайлайты.
Также ожидаются включения из студии, где комментаторы подробно разберут главный матч дня.
Квалификация Кубка Стэнли стартует 1 августа.
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