«Яндекс.Эфир» покажет все матчи плей-офф Кубка Стэнли в прямом эфире на своих платформах.

Трансляции можно будет посмотреть бесплатно, будут доступны комментарии на русском и английском языках.

На всех играх будут работать профессиональные комментаторы, в том числе Александр Кузмак, Сергей Федотов, Алексей Андронов.

Зрителям будут доступны повторы матчей и хайлайты.

Также ожидаются включения из студии, где комментаторы подробно разберут главный матч дня.

Квалификация Кубка Стэнли стартует 1 августа.

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