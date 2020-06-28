«Интер» готов выкупить Алексиса со снижением зарплаты. В «МЮ» он получает 400 тысяч фунтов в неделю

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«Манчестер Юнайтед» не разрешит полузащитнику Алексису Санчесу выступать за «Интер» до завершения Лиги Европы, поскольку может встретиться с миланским клубом в финале турнира.

При этом манкунианцы готовы продлить аренду 31-летнего чилийца по окончании сезона, но предпочли бы продать его, сообщает ESPN.

«Интер», в свою очередь, заинтересован в выкупе Санчеса при условии, что тот согласится на существенное снижение зарплаты. В «МЮ» хавбек зарабатывает около 400 тысяч фунтов в неделю.

Контракт Санчеса с «красными дьяволами» рассчитан до 2022 года.

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