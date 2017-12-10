World Athletics полностью исключит ВФЛА, если организация не выплатит штраф в 6,31 миллиона долларов до 15 августа

Теги сборная России сборная России жен ВФЛА World Athletics (IAAF) Руне Андерсен Олег Матыцин деньги Легкая атлетика

World Athletics полностью исключит Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), если организация не выплатит штраф в 6,31 миллиона долларов до 15 августа.

Такое решение сегодня принял совет World Athletics.

Глава рабочей группы по восстановлению в правах ВФЛА Руне Андерсен выразил разочарование тем, что «в последние пять в культуре российской легкой атлетики почти ничего не изменилось».

В случае, если ВФЛА будет полностью отстранена, то российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным флагом.

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