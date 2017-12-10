World Athletics полностью исключит ВФЛА, если организация не выплатит штраф в 6,31 миллиона долларов до 15 августа

полностью исключит Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), если организация не выплатит штраф в 6,31 миллиона долларов до 15 августа.

Такое решение сегодня принял совет World Athletics.

Глава рабочей группы по восстановлению в правах ВФЛА Руне Андерсен выразил разочарование тем, что «в последние пять в культуре российской легкой атлетики почти ничего не изменилось».

В случае, если ВФЛА будет полностью отстранена, то российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным флагом.

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