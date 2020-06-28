Василий Уткин: «Отношение к гомосексуализму как преступному – это чисто христианская приблуда»

Бывший футбольный комментатор и спортивный журналист Василий Уткин рассказал, как относится к гомосексуализму.

– Верите, что в футболе однажды будет нормальным, что футболисты будут признаваться в том, что они геи?

– Так они и сейчас не признаются в этом только потому, что они от этого потеряют свои контракты рекламные, образы, а это же зависит от общественного мнения. Если изменится жизнь, изменится и это, безусловно.

Отношение к гомосексуализму как к чему-то преступному – это же чисто христианская приблуда. Этого не было в античном мире, этого нет в природе, нет нигде.

Я просто знаю, что у любого человека нервные окончания располагаются в одних и тех же местах. И сходные ощущения вызывают абсолютно у любого человека, принадлежащего к этому биологическому виду.

В годы когда я учился в институте, мы все читали Фрейда. До того Фрейд был запрещен. Начало 90-х было не похоже ни на какое другое время, потому что перед нами вдруг реально открылся весь мир. Фрейд и его последователи – это еще и разговор на понятном языке. О сексе – это вообще запретная тема. Мы все это читали и примеряли к себе.

У гомосексуализма, как я представляю, есть две стороны. Во-первых, есть люди, которые действительно так ориентированы. Но есть огромное количество людей, которые ищут наслаждение, для которых и это наслаждение является приемлемым, интересным и доступным. Ну чего, кто хочет – пусть занимается. Мне-то все равно.

– Вы толерантны?

– Я не знаю, что это означает.

– Как вы относитесь к геям?

– Индифферентно. Когда я был маленьким, я дико подсел на мифы Древней Греции. И на первом курсе в институте была Античная литература. Я хорошо ее знал. Был вот такой толстый словарь античности – я знал его почти наизусть.

Любой, кто читает про осаду Трои – необязательно «Илиаду»... Чем начинается «Илиада»? Почему Ахиллес был в гневе? Друга у него убили, Патрокла. В одном шатре жили. Не вынес. Там война – люди каждый день погибали. А вот этого не вынес. В общем, два и два сложить.

Опять же о толерантности. Троянская война из-за чего началась? С того, что сын троянского царя Парис увел жену у ахейского царя Менелая. То есть все-таки по гетеросексуальным причинам. Но пидоры тоже заступились! Вот для меня это формула толерантности. К общечеловеческим ценностям это не имеет никакого отношения.

Или вот я на днях читал. Там в Киеве кто-то пошутил. Запустили дрон с радужным флажком. И он полетел возле статуи Победы (возле скульптуры «Родина-мать» – прим. Sports.ru). И будто бы этот флажок был у нее на мече. И Валуев сказал: «Это возмутительно». Секундочку, я никогда не встречал в истории войны, чтобы педерасты были за Гитлера или как-то уклонялись от военной службы.

По статистике, каждый двадцатый человек, представитель биологического вида – гей, мужчина или женщина. Война была для всех. Я не вижу в этом ничего предосудительного. Люди пусть относятся как угодно. Люди вообще ко многому относятся странно. Все это от нехватки просвещения, – сказал Уткин.

«Один из моментов счастья у меня случился, когда я уходил с «Матч ТВ». Василий Уткин ответил на 50 вопросов Карена Адамяна