Саудовцы отказались от покупки «Ньюкасла»

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), PCP Capital Partners и Reuben Brothers вышли из процесса покупки «Ньюкасла».

«С глубокой признательностью сообществу Ньюкасла мы решили отказаться от нашего интереса в покупке футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед».

Мы делаем это с сожалением, поскольку были воодушевлены и полны решимости инвестировать в великий город Ньюкасл и верили, что можем вернуть клуб на его место в истории.

В конечном счете, в течение непредвиденно затянувшегося процесса срок действия коммерческого соглашения между Инвестиционной группой и владельцами клуба истек.

Наш инвестиционный тезис не поддержали. Также стоит учитывать отсутствие ясности относительно обстоятельств, при которых начнется следующий сезон, и новых норм, которые возникнут в отношении матчей, тренировок и других мероприятий», – говорится в заявлении.

«Ньюкасл» могли продать консорциуму, лицом которого выступает английская предпринимательница Аманда Стэйвли, при поддержке бизнесменов братьев Дэвида и Саймона Рубенов, а также Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии.

Нынешний владелец «Ньюкасла» – бизнесмен .

Саудовцы могли выкупить «Ньюкасл» у бизнесмена Эшли. Он мечтал избавиться от клуба все 13 лет