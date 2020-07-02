Геннадий Орлов: «Дуэт Кокорин – Соболев похож на связку Дзюбы и Азмуна. Сильный маркетинговый ход «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о возможном переходе форварда в «Спартак».

– В принципе, я понимаю Кокорина. Значит, «Спартак» проявил серьезную заинтересованность. Не сомневаюсь, что ему предложили хороший контракт. Это его выбор.

– Роман Широков считает, что Кокорин зря пошел в «Спартак», так как там он в ближайший год ничего не выиграет...

– Время покажет. Если «Спартак» останется на 7-м месте, значит, он ошибся. Но кто сейчас может это спрогнозировать? В любом случае такой трансфер — очень яркая афиша предстоящего чемпионата. Сильный маркетинговый шаг со стороны «Спартака»

– Не думаете, что Кокорин выбрал «Спартак» в том числе и в пику «Зениту», от которого, видимо, так и не дождался предложения?

– Об этом надо спрашивать Кокорина. Он сам нам расскажет.

– Этим трансфером Федун бросил перчатку «Зениту»?

– Да нет. Это точно не стоит на первом месте. Федун и Газизов прежде всего думают об усилении состава. Связка Кокорин — Соболев с точки зрения игры — это, конечно, интересно. Вам любой специалист об этом скажет. Соболев будет исполнять роль столба, а Кокорин будет подбирать мячи. Александр более маневренный, действует по всему полю — слева, справа. Этот дуэт очень похож на связку Дзюба — Азмун.

– «Зениту» теперь не стоит кусать локти, что он не вернул Кокорина?

– У все налажено. Если бы Кокорин нужен был питерцам, то ему дали бы любой контракт. Значит, у клуба другие ориентиры. Есть же Дзюба, Азмун и Малком. По большому счету, нужен левый полузащитник. А это не роль для Кокорина.

– Считаете, ему бы не нашлось места в этом «Зените»?

– Семак бы, конечно, нашел ему применение, вариант. Но клуб взвешивал все «за» и «против». Плюс «Спартак» проявил больше желания заполучить Кокорина. Вот и все, – заявил Орлов.

Сообщалось, что Кокорин уже подписал контракт со «Спартаком», о его переходе должны объявить 1 августа.

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку