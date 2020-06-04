Боатенг призвал футболистов встать на одно колено перед матчами Лиги чемпионов

Защитник «Баварии» призвал игроков поддержать движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») в матчах Лиги чемпионов, встав на одно колено.

«Я думаю, что это стало бы очень мощным посылом. Очень важно, чтобы мы продолжили это в , особенно в финале, потому что за этой игрой будет следить весь мир.

Я думаю, что важно продолжать делать это и в других видах спорта. И надеюсь, что представители тех видов спорта, турниры в которых еще не возобновились, присоединятся к нам.

Мы говорили об этом до нашей паузы, я обсуждал это с Киммихом и Горетцкой. Они спрашивали меня, как поддержать, каково это, что происходило со мной, когда я был младше. Я смог рассказать им свою историю, каковы были мои переживания, и почему так больно и трудно слышать эти вещи или испытывать эти переживания. И затем предложил им представить людей, которые еще совсем молоды, и, возможно, впервые сталкиваются с этим, что они могут сделать, как люди могут поддержать это.

В некоторых ситуациях, конечно, действительно трудно помочь, но вы всегда можете это сделать. Конечно, когда группа людей нападает на одного человека, и никого нет рядом, то никогда не знаешь, что будет. Но если кто-то есть, то, пожалуйста, позвоните в полицию, помогите, сделайте что угодно, потому что это может спасти человека, попавшего в опасную ситуацию», – сказал Боатенг.

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.

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