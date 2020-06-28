Рибальта обвинил Семака в уходе Ивановича (Вячеслав Короткин)

В назревает конфликт, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин,

Спортивный директор Хавьер Рибальта недоволен главным тренером .

По информации источника, Рибальта обвинил Семака в уходе капитана «Зенита» .

Утверждается, что серб был готов остаться в команде еще на год, пойдя на очень серьезное понижение зарплаты. Однако клуб решил, что сохранять иностранца для ротации неразумно, и расстался с игроком.

Рибальта недоволен этим и упирает на то, что решение о расставании с Ивановичем принял Семак.

Отмечается, что Рибальта не может встроиться в управленческие процессы «Зенита». Семак со своими помощниками самостоятельно работают по рынкам России и СНГ, здесь помощь испанца не требуется.

Кроме того, сообщается, что трансфер Леандро Паредеса в «ПСЖ» не является заслугой Рибальты. По информации истоничка, сделке поспособствовал влиятельный человек из российского футбола, имеющий обширные связи за рубежом.

1 августа к обязанностям в «Зените» приступает , а у Рибальты остается лишь год действующего контракта. Аршавин может заменить Рибальту в должности спортивного директора клуба.

Я счастлив, что Иванович отдал России 5 лет. У нас почти не бывает игроков его уровня