Конов о «Зените»: «Рибальта подбирает кандидатов на пост главного тренера с разрешения руководства»

Журналист Василий Конов высказался о ситуации в «Зените».

Ранее появилась информация о том, что спортивный директор обвинил главного тренера в уходе капитана команды Бранислава Ивановича.

«Ситуация, на самом деле, еще более сложная. Рибальта уже с разрешения руководства подбирает шорт-лист претендентов на пост главного тренера.

У меня большие сомнения, что сил хватит решить вопрос с Семаком, позиции главного тренера в данный момент безупречны, но факт сбора данных и подбор претендентов не может не нервировать.

На мой взгляд, в этом противостоянии у Рибальты нет шансов, более того, он еще за собой утянуть кого-нибудь может», – написал Конов.