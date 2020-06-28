Конов о «Зените»: «Рибальта подбирает кандидатов на пост главного тренера с разрешения руководства»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Василий Конов Хавьер Рибальта Футбол

Журналист Василий Конов высказался о ситуации в «Зените».

Ранее появилась информация о том, что спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта обвинил главного тренера Сергея Семака в уходе капитана команды Бранислава Ивановича.

«Ситуация, на самом деле, еще более сложная. Рибальта уже с разрешения руководства подбирает шорт-лист претендентов на пост главного тренера.

У меня большие сомнения, что сил хватит решить вопрос с Семаком, позиции главного тренера в данный момент безупречны, но факт сбора данных и подбор претендентов не может не нервировать.

На мой взгляд, в этом противостоянии у Рибальты нет шансов, более того, он еще за собой утянуть кого-нибудь может», – написал Конов.

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