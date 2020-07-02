Кокорин подписал контракт со «Спартаком» («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Кокорин Спорт-Экспресс Футбол

Нападающий Александр Кокорин перешел в «Спартак», сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник утверждает, что 29-летний игрок подписал контракт с московским клубом. Ранее сообщалось, что он прибыл в офис московского клуба.

Он перешел в «Спартак» в статусе свободного агента, так как срок его контракта с «Зенитом» истек.

Вторую часть сезона-2019/20 Кокорин провел в «Сочи». В составе южан нападающий забил 7 мячей и сделал 2 голевые передачи в 10 матчах РПЛ.

С полной статистикой Кокорина можно ознакомиться здесь.

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку 

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