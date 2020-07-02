Семаком интересуются «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» («СЭ»)

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Сергей Семак может возглавить один из клубов РПЛ, если уйдет из «Зенита». 

Сразу несколько команд проявляют интерес к 44-летнему специалисту.

Среди возможных претендентов, по данным «Спорт-Экспресса», есть «Спартак», где работает бывший гендиректор экс-команды Семака «Уфы» Шамиль Газизов, «Краснодар» и «Локомотив», который интересовался им еще до перехода в «Зенит».

Интерес к Семаку есть также у одного из топ-клубов с постсоветского пространства.

Ранее сообщалось, что тренер может покинуть «Зенит» из-за конфликта с генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибальтой. Сам Рибальта опроверг, что у него конфликт с Семаком.

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