Семаком интересуются «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» («СЭ»)

может возглавить один из клубов , если уйдет из «Зенита».

Сразу несколько команд проявляют интерес к 44-летнему специалисту.

Среди возможных претендентов, по данным «Спорт-Экспресса», есть , где работает бывший гендиректор экс-команды Семака «Уфы» Шамиль Газизов, и , который интересовался им еще до перехода в «Зенит».

Интерес к Семаку есть также у одного из топ-клубов с постсоветского пространства.

Ранее сообщалось, что тренер может покинуть «Зенит» из-за конфликта с генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибальтой. Сам Рибальта опроверг, что у него конфликт с Семаком.